2020-04-13T17:49:17+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге чоповец обчистил кассу автосалона, закрытого из-за вспышки коронавируса

Его уже задержали сотрудники полиции
Евгений Стоянов
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Автосалон закрыт из-за введения в регионе особого режима. Фото: "Лаки Моторс"Автосалон закрыт из-за введения в регионе особого режима. Фото: "Лаки Моторс"
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В Екатеринбурге охранника автосалона заподозрили в краже денег из сейфа. Автосалон Jaguar — Land Rover на улице Металлургов, 65а в настоящее время закрыт в связи с режимом самоизоляции, введенном в регионе из-за вспышки пандемии коронавируса.

Видимо, этим решил воспользоваться сотрудник ЧОПа, охранявшего здание автосалона. Вечером 11 апреля чоповец зашел в помещение касс и при помощи бензопилы вскрыл вскрыл стоявший там сейф. После этого охранник похитил лежавшие там деньги.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что подозреваемый уже задержан.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка, - уточнили в ведомстве.

Точная сумма, которая стала добычей злоумышленника, пока устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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