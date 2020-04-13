2020-04-13T17:38:52+03:00
Общество

Когда в Свердловской области откроют охотничий сезон: отвечает губернатор

Евгений Куйвашев заявил, что переживания о срыве охотничьего сезона преждевременны
Алина СУРИНА
Поделиться:
Губернатора попросили открыть весенний сезон охотыГубернатора попросили открыть весенний сезон охотыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области продолжает отвечать на вопросы уральцев в своем Instagram. Сегодня к Евгению Куйвашеву обратился встревоженный охотник. Он попросил издать указ и открыть весенний сезон. Глава региона ответил, что переживания о срыве охотничьего сезона преждевременны.

- Очень надеюсь, что меры по профилактике распространения коронавируса дадут результат и позволят нам как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Вероятно, в вас говорит охотничий азарт. Но переживания ваши преждевременны, - написал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что время еще есть. Весенняя охота в южных территориях начнется с 25 апреля и продлится по 4 мая, а в северных пройдет с 5 по 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Коронавирус встроится в нашу культуру»: музей истории Екатеринбурга собирает предметы для экспозиции о COVID-19
СвЖД фиксирует рост объемов грузов первой необходимости, доставленных с использованием ускоренного сервиса «Ночной экспресс»
На Уралмаше несколько десятков домов остались без электричества
Евгений Куйвашев не знает, отменят ли «Ночь музыки» и «Ночь музеев» из-за пандемии коронавируса
В Екатеринбурге чоповец обчистил кассу автосалона, закрытого из-за вспышки коронавируса
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «Уралсиб Жизнь»
Когда в Свердловской области откроют охотничий сезон: отвечает губернатор
Жителя Екатеринбурга, дважды севшего пьяным за руль, отправили в колонию
В МТС рассказали, как новые технологии помогут взрослым экстравертам пережить вынужденное одиночество
В Свердловской области запретят посещение храмов на время пандемии коронавируса
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Куда обращаться по вопросам весеннего призыва-2020 в Екатеринбурге и Свердловской области?