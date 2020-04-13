Когда в Свердловской области откроют охотничий сезон: отвечает губернатор

13 Апр 2020 2020-04-13T17:38:52+03:00

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Губернатор Свердловской области продолжает отвечать на вопросы уральцев в своем Instagram. Сегодня к Евгению Куйвашеву обратился встревоженный охотник. Он попросил издать указ и открыть весенний сезон. Глава региона ответил, что переживания о срыве охотничьего сезона преждевременны.

- Очень надеюсь, что меры по профилактике распространения коронавируса дадут результат и позволят нам как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Вероятно, в вас говорит охотничий азарт. Но переживания ваши преждевременны, - написал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что время еще есть. Весенняя охота в южных территориях начнется с 25 апреля и продлится по 4 мая, а в северных пройдет с 5 по 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU