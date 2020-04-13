2020-04-13T17:12:02+03:00
Общество

Жителя Екатеринбурга, дважды севшего пьяным за руль, отправили в колонию

Мужчину задержали еще в ноябре прошлого года
Алина СУРИНА
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За вождение в состоянии алкогольного опьянения мужчина год проведет в колонии строгого режимаЗа вождение в состоянии алкогольного опьянения мужчина год проведет в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Екатеринбурга, дважды севшего пьяным за руль, отправили в колонию. Первый раз 26-летний екатеринбуржец Никита Карпов был замечен за рулем пьяным в августе 2019 года. Тогда его лишили прав. Но это мужчину не остановило повторить свой поступок. В ноябре он вновь сел пьяным за руль и был задержан сотрудниками ГИБДД.

- Чкаловский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Никиты Карпова, 1994 года рождения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как рассказали в прокуратуре, выяснилось, что в 2017 году мужчина привлекался к уголовной ответственности. Учитывая этот факт Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил екатеринбуржцу наказание по в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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