2020-04-13T15:28:09+03:00
Общество

Куда обращаться по вопросам весеннего призыва-2020 в Екатеринбурге и Свердловской области?

Разъясняет военный прокурор
Лев ИСТОМИН
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Весенний призыв 2020 стартовал 1 апреляВесенний призыв 2020 стартовал 1 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 апреля в России стартовала военная призывная кампания 2020 года. Обращения жителей Екатеринбурга и Свердловской области, а также военнослужащих по призыву, порядке его прохождения, направления на альтернативную гражданскую службу рассматривает постоянно действующий консультационно-правовой центр в 58 Военной прокуратуре.

В центре не только рассматривают вышеперечисленные вопросы, но и принимают заявления на противоправные действия должностных лиц командования воинских частей национальной гвардии Уральского округа. Речь идет о частях, дислоцированных в Екатернибурге, Нижнем Тагиле, Новоуральск и Лесной.

58 Военная прокуратура находится в Екатеринбурге по адресу: улица Луначарского, 215/2, телефон 254 04 55. Также обращение можно направить на почту: 1007@gvp.rsnet.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Куда обращаться по вопросам весеннего призыва-2020 в Екатеринбурге и Свердловской области?