2020-04-13T15:07:19+03:00
Общество

Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости в Екатеринбурге

Многие сделки по покупке и продаже оказались на грани срыва
Лев ИСТОМИН
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Пока рынок жилья относительно стабиленПока рынок жилья относительно стабиленФото: Алексей БУЛАТОВ
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Период самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области, который продолжится в регионе до 20 апреля, повлиял на большую часть сегментов бизнеса. Не обошел он и рынок недвижимости, многие сделки на котором из-за вынужденных каникул оказались под угрозой срыва.

Причин, из-за которых рынок недвижимости на Урале просел, несколько: повышение ипотечных ставок в банках, сокращение сроков выдачи одобренных кредитов, неработающие офисы МФЦ, БТИ, агентств недвижимости, а также отказ продавцов и покупателей от сделок.

Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторами и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?

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В целом, объем жилья стадии строительства, по словам президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой, в первом квартале 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области снизился на 13% к предыдущему кварталу и на 4% к аналогичному периоду 2019 года. Объем предложений на рынке сохраняется на прежнем уровне, поэтому снижения конкуренции на рынке нет.

По состоянию на март 2020 года объем замороженных строек на Среднем Урале составляет всего 3%, поэтому абсолютное большинство проектов по-прежнему укладываются в заявленные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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