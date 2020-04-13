2020-04-13T14:59:22+03:00
Общество

На Урале третьи сутки ищут бородача в белой футболке

Валерий Головин пропал еще 10 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Богдановиче, что в Свердловской области, волонтеры и полиция третьи сутки разыскивают 31-летнего Головина Валерия Геннадьевича. Мужчина пропал еще 10 апреля – вышел из дома и так и не вернулся назад. Поисками занимается отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, темно-карие глаза, русые волосы средней длины, длинная борода.

В день пропажи был одет в черную удлиненную куртку, белую футболку и черные спортивные штаны. С собой у него была сумка-рюкзак.

Если вам вдруг известно, где находится Валерий Геннадьевич, или, может, вы его где-то видели, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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