2020-04-13T14:48:02+03:00
Происшествия

Трех уральцев поймали за хранением наркотиков

У каждого из них при себе обнаружили пакетики с «синтетикой»
Мария Трапезникова
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У каждого из задержанных при себе обнаружили пакетики с «синтетикой»У каждого из задержанных при себе обнаружили пакетики с «синтетикой»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале этого году сотрудники транспортной полиции Кировграда задержали местного 37-летнего жителя, у которого при себе были синтетические наркотики. После обыска его машины силовики нашли еще один пакетик с запрещенным веществом.

- Экспертиза показала, что внутри находился мефедрон общей массой 0,128 грамма и наркотическое средство уксусной кислоты общей массой 1,870 грамма, - рассказали в пресс-группе транспортной полиции по УрФО.

Чуть позже, 13 марта, на станции в Нижнем Тагиле поймали еще одного жителя Кировграда, у которого тоже нашли наркотики массой 8,04 грамма.

- В этот же период был установлен и задержан еще один мужчина, распространявший наркотики на территории Кировграда, в том числе на объектах оперативного обслуживания ЛО МВД России на станции «Нижний Тагил», - добавили в транспортной полиции. – У задержанного мужчины также были наркотики массой не менее 6,95 грамма.

На всех троих заведены уголовные дела. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия для того, чтобы доказать вину всех подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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