Танцуем в режиме онлайн: екатеринбуржцы на самоизоляции чаще других смотрят видеоуроки по танцам

13 Апр 2020 2020-04-13T14:33:43+03:00

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Пока жители Екатеринбурга сидят на самоизоляции, появляется все больше времени заняться тем, на что раньше времени совсем не хватало: посмотреть сериалы, почитать книги, научиться чему-нибудь полезному. Туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг городов, где популярней всего видеоуроки по танцам. И Екатеринбург вошел в десятку лидеров.

Такой рейтинг был подготовлен ко Всемирному дню рок-н-ролла, который отмечается сегодня, 13 апреля. Именно в этот день в 1954 году вышла песня «Rock around the Clock» американского музыканта Билла Хейли.

- В первую десятку самых танцующих городов России вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Саратов и Омск, - отметили в пресс-службе портала.

Рейтинг был составлен по результатам исследования предложений онлайн-танцев в различных поисковиках и соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU