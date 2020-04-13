С начала года на свердловских трассах в лобовых ДТП погибли 37 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T14:11:35+03:00

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В Свердловской области с 14 по 17 апреля пройдут традиционные рейды, в ходе которых инспекторы ГИБДД будут ловить любителей выезжать на встречку и нарушать правила дорожного движения. Патрули будут стоять как на федеральных, так и на региональных трассах. Только с начала года было зафиксировано 177 ДТП, в которых 37 человек погибли и еще 327 получили различные травмы.

- К сожалению, водители, пренебрегающие не только соблюдением ПДД, но и элементарными мерами безопасности при совершении обгонов, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция еще раз напоминает об ответственности за выезд на встречку: штраф пять тысяч рублей или лишение прав до шести месяцев. Если водителя поймали на этом повторно, то его лишат прав на год.

ИСТОЧНИК KP.RU