2020-04-13T13:54:36+03:00
Общество

С начала февраля медики проверили на коронавирус больше 30 тысяч свердловчан

За сутки специалисты провели 1 881 исследование проб на COVID-19
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С начала февраля медики проверили на коронавирус больше 30 тысяч свердловчанС начала февраля медики проверили на коронавирус больше 30 тысяч свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным свердловского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 13 апреля, за минувшие сутки было проведено 1 881 исследование проб на коронавирус. Анализы брали у людей, у которых было для этого показание.

- За сутки медики обследовали 1 084 человека. Всего же, с начала февраля, специалисты провели 38 128 исследований и обследовали 31 071 человека, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом. При этом 37 человек полностью поправились и были выписаны домой. Состояние восьми пациентов медики оценивают как тяжелое, еще пятерых – средней тяжести. Остальные уральцы находятся в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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