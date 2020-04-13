На Урале четверо воришек срезали кабель, чтобы сдать его на металлолом
В минувшее воскресенье в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, росгвардейцы задержали местных жителей, которых подозревают в краже кабеля. Тревожный сигнал поступил от одного из цехов завода. Сторож объяснил, что по камерам наблюдения заметил находящихся в ремнотно-механическом цехе посторонних.
Росгвардейцам удалось задержать на месте трех молодых людей и девушку. Оказалось, что они, сломав навесной замок, залезли на территорию цеха и срезали силовой высоковольтный кабель длиной около 50 метров. Часть они успели спрятать в своем «Москвиче».
- Трое из подозреваемых нигде не работают, а старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – По предварительным данным, кабель они планировали сдать на металлолом, а вырученные деньги оставить себе.
Всех воришек передали в руки полиции. Кабель у них изъяли и приобщили к материалам проверки в качестве вещдока. По данному факту полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU