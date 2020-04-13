На Урале четверо воришек срезали кабель, чтобы сдать его на металлолом

13 Апр 2020 2020-04-13T13:46:23+03:00

Но их поймали и передали в руки полиции

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В минувшее воскресенье в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, росгвардейцы задержали местных жителей, которых подозревают в краже кабеля. Тревожный сигнал поступил от одного из цехов завода. Сторож объяснил, что по камерам наблюдения заметил находящихся в ремнотно-механическом цехе посторонних.

Росгвардейцам удалось задержать на месте трех молодых людей и девушку. Оказалось, что они, сломав навесной замок, залезли на территорию цеха и срезали силовой высоковольтный кабель длиной около 50 метров. Часть они успели спрятать в своем «Москвиче».

- Трое из подозреваемых нигде не работают, а старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – По предварительным данным, кабель они планировали сдать на металлолом, а вырученные деньги оставить себе.

Всех воришек передали в руки полиции. Кабель у них изъяли и приобщили к материалам проверки в качестве вещдока. По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU