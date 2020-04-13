2020-04-13T13:33:05+03:00
Общество

Не работает унитаз и нет ванны: на Урале мэрию обязали отремонтировать квартиру, которую выдали по договору соцнайма

Жилье было предоставлено взамен старой квартиры, которая после ремонта стала непригодна для жизни
Мария Трапезникова
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Жилье ей было выдано взамен ее старой квартиры, которая после ремонта стала непригодна для жизниЖилье ей было выдано взамен ее старой квартиры, которая после ремонта стала непригодна для жизниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила, что в Свердловской области, обязала мэрию отремонтировать квартиру, которую выдали местной жительнице по договору социального найма. В 2017 году ей и ее маленькому ребенку должны были выдать жилье площадью не меньше 15,6 «квадратов» - взамен ее старой квартиры, которая стала непригодна для жизни после капитального ремонта.

- В 2019 году между мэрией и женщиной был заключен договор соцнайма о предоставлении однокомнатной квартиры площадью 28,2 «квадрата». Однако проверка прокуратуры показала, что она была также непригодна для жизни, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В квартире в некоторых местах нет остекления окон, отсутствуют электровыключатели, плинтусы, а также двери в комнату и кладовку. В ванной комнате нет самой ванны, смесителей и умывальника, а унитаз находится в нерабочем состоянии. На стенах нет обоев, на кухне оконная рама рассохлась. Никакого ремонта администрация города не проводила.

- В соответствии с Жилищным кодексом РФ наймодатель жилого помещения по договору соцнайма обязан принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, - добавили в прокуратуре.

В итоге, прокуратура потребовала через суд у администрации Нижнего Тагила отремонтировать квартиру. Мэрия пыталась это оспорить, но решение суда оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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