Виновник смертельной аварии на Малышева попытался выйти на свободу
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге. В марте художнику продлили арест на полгода и передали дело для рассмотрения по существу.
Но Васильев по-прежнему настаивает на своем и пытается выйти под домашний арест. Но и в этот раз суд апелляционной инстанции оставил ходатайство его адвокатов без удовлетворения.
- Мера пресечения продлена по 12 сентября 2020 года включительно, - отметили в пресс-службе суда.
Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в ночь перед аварией Владимир был на вечеринке в квартире друга детства Глеба Березкина. Ранним утром Васильев и Березкин угнали машину приятеля Никиты Фомина и отправились искать новую порцию спиртного. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Владимир лихачит по центру города и несколько раз выезжает на встречную полосу.
Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.
Уже во время следствия стало известно, что отец «гонщика» помог подменить мочу в больнице, чтобы скрыть следы опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Малышева в Екатеринбурге»