Виновник смертельной аварии на Малышева попытался выйти на свободу

13 Апр 2020 2020-04-13T13:58:43+03:00

Васильеву грози 20 лет колонии за угон и аварию с двумя погибшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге. В марте художнику продлили арест на полгода и передали дело для рассмотрения по существу.

Но Васильев по-прежнему настаивает на своем и пытается выйти под домашний арест. Но и в этот раз суд апелляционной инстанции оставил ходатайство его адвокатов без удовлетворения.

- Мера пресечения продлена по 12 сентября 2020 года включительно, - отметили в пресс-службе суда.

Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в ночь перед аварией Владимир был на вечеринке в квартире друга детства Глеба Березкина. Ранним утром Васильев и Березкин угнали машину приятеля Никиты Фомина и отправились искать новую порцию спиртного. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Владимир лихачит по центру города и несколько раз выезжает на встречную полосу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Уже во время следствия стало известно, что отец «гонщика» помог подменить мочу в больнице, чтобы скрыть следы опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU