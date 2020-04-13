2020-04-13T13:58:43+03:00
Происшествия

Виновник смертельной аварии на Малышева попытался выйти на свободу

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Владимира Васильева
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Васильеву грози 20 лет колонии за угон и аварию с двумя погибшимиВасильеву грози 20 лет колонии за угон и аварию с двумя погибшимиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге. В марте художнику продлили арест на полгода и передали дело для рассмотрения по существу.

Но Васильев по-прежнему настаивает на своем и пытается выйти под домашний арест. Но и в этот раз суд апелляционной инстанции оставил ходатайство его адвокатов без удовлетворения.

- Мера пресечения продлена по 12 сентября 2020 года включительно, - отметили в пресс-службе суда.

Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в ночь перед аварией Владимир был на вечеринке в квартире друга детства Глеба Березкина. Ранним утром Васильев и Березкин угнали машину приятеля Никиты Фомина и отправились искать новую порцию спиртного. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Владимир лихачит по центру города и несколько раз выезжает на встречную полосу.

Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Уже во время следствия стало известно, что отец «гонщика» помог подменить мочу в больнице, чтобы скрыть следы опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Малышева в Екатеринбурге»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Коронавирус встроится в нашу культуру»: музей истории Екатеринбурга собирает предметы для экспозиции о COVID-19
СвЖД фиксирует рост объемов грузов первой необходимости, доставленных с использованием ускоренного сервиса «Ночной экспресс»
На Уралмаше несколько десятков домов остались без электричества
Евгений Куйвашев не знает, отменят ли «Ночь музыки» и «Ночь музеев» из-за пандемии коронавируса
В Екатеринбурге чоповец обчистил кассу автосалона, закрытого из-за вспышки коронавируса
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «Уралсиб Жизнь»
Когда в Свердловской области откроют охотничий сезон: отвечает губернатор
Жителя Екатеринбурга, дважды севшего пьяным за руль, отправили в колонию
В МТС рассказали, как новые технологии помогут взрослым экстравертам пережить вынужденное одиночество
В Свердловской области запретят посещение храмов на время пандемии коронавируса
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Куда обращаться по вопросам весеннего призыва-2020 в Екатеринбурге и Свердловской области?