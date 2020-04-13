УБРиР погасил облигации серии БО-05

13 Апр 2020 2020-04-13T13:18:01+03:00

10 апреля были погашены 3 млн облигаций, а также выплачен последний, четырнадцатый купон

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Уральский банк реконструкции и развития в полном соответствии с эмиссионными документами выполнил свои обязательства перед держателями облигаций БО-05: 10 апреля 2020 года были погашены 3 млн облигаций, а также выплачен последний, четырнадцатый купон.

Ставка четырнадцатого купона по облигациям БО-05 составила 0,1% годовых (или 0,50 руб. в расчете на одну ценную бумагу).

Общее количество облигаций банка серии БО-05, находившихся в обращении и доходы по которым были выплачены, составило 1 095 штук. Суммарный объем выплат превысил 1 млн рублей.

Напомним, выпуск облигаций серии БО-05 с купонным периодом 182 дня и общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей УБРиР разместил 19 апреля 2013 года с датой погашения 10 апреля 2020 года. Дополнительный выпуск облигаций на 1 млрд рублей был успешно размещен в сентябре 2016 года.