Свердловские спасатели будут мониторить пожары из космоса

13 Апр 2020 2020-04-13T13:15:34+03:00

МЧС России запустило специальное приложение, данные для которого передаются со спутников

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Свердловские спасатели МЧС будут мониторить пожары прямо из космоса с помощью специального приложения «Термические точки». Полученные с космических спутников сведения будут оперативно передаваться в приложение и информировать пользователя о возникающих термальных точках.

- Данное мобильное приложение активно внедряется в работу оперативно дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области, Уральской базы авиационной охраны лесов, ЕДДС муниципальных образований и доводится до глав муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В приложении, при получении сообщения о пожаре, можно выстроить маршрут и, тем самым, уменьшить время реагирования и тушения, знать точные координаты и оценить степень риска для населенных пунктов. Все алгоритмы оценки используются на основе искусственного интеллекта.

Пока что программа работает в тестовом режиме, но ей уже пользуются специалисты МЧС и органов управления РСЧС. Помимо этого, приложение позволит вылавливать тех, кто любит устраивать пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU