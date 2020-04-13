Свердловские спасатели будут мониторить пожары из космоса
Свердловские спасатели МЧС будут мониторить пожары прямо из космоса с помощью специального приложения «Термические точки». Полученные с космических спутников сведения будут оперативно передаваться в приложение и информировать пользователя о возникающих термальных точках.
- Данное мобильное приложение активно внедряется в работу оперативно дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области, Уральской базы авиационной охраны лесов, ЕДДС муниципальных образований и доводится до глав муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
В приложении, при получении сообщения о пожаре, можно выстроить маршрут и, тем самым, уменьшить время реагирования и тушения, знать точные координаты и оценить степень риска для населенных пунктов. Все алгоритмы оценки используются на основе искусственного интеллекта.
Пока что программа работает в тестовом режиме, но ей уже пользуются специалисты МЧС и органов управления РСЧС. Помимо этого, приложение позволит вылавливать тех, кто любит устраивать пожары.
ИСТОЧНИК KP.RU