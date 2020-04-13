Первая гроза в 2020 году: на Екатеринбург обрушился ливень с градом

13 Апр 2020 2020-04-13T12:55:46+03:00

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В понедельник, 13 апреля, на Екатеринбург обрушился шквалистый ветер и ливень. В некоторых районах мегаполиса дождь идет вперемешку с градом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772769" frameborder="0"></iframe> На Екатеринбург обрушился ливень.Олег ГАЛИМОВ

По данным гидрометцентра, вероятность осадков составляла 61%. Завтра непогода продолжит бушевать над столицей Среднего Урала – температура воздуха опустится до +9, ожидается 2,5 миллиметра осадков. Ночью похолодает до 0 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU