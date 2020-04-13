2020-04-13T12:55:46+03:00
Общество

Первая гроза в 2020 году: на Екатеринбург обрушился ливень с градом

Теперь улицы мегаполиса окончательно опустеют
Олег ГАЛИМОВ
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Синоптики обещают продолжение непогоды во вторникСиноптики обещают продолжение непогоды во вторникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 13 апреля, на Екатеринбург обрушился шквалистый ветер и ливень. В некоторых районах мегаполиса дождь идет вперемешку с градом.

На Екатеринбург обрушился ливень.Олег ГАЛИМОВ

По данным гидрометцентра, вероятность осадков составляла 61%. Завтра непогода продолжит бушевать над столицей Среднего Урала – температура воздуха опустится до +9, ожидается 2,5 миллиметра осадков. Ночью похолодает до 0 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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