2020-04-13T12:48:31+03:00
Общество

Банк Уралсиб запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»

Ключевыми адресатами этой программы, в первую очередь, являются областные инфекционные больницы
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Фото: предоставлено банком УралсибФото: предоставлено банком Уралсиб
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.

Ключевыми адресатами этой программы, в первую очередь, являются областные инфекционные больницы, а также медицинские учреждения, перепрофилированные для приема больных с коронавирусом.

В список также вошли больницы, не являющиеся клиентами Банка, но попавшие на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у пациентов и врачей. Это Александровская больница в Санкт-Петербурге, где после обнаружения 4 апреля коронавируса у 5 сотрудников и 11 пациентов, на карантине оказались около 1000 пациентов и 300 врачей, которые не могут покинуть медицинское учреждение. В аналогичной ситуации оказалась и республиканская больница города Уфы, которой также будет оказана помощь.

При организации помощи Банк постарается учесть пожелания и нужды медицинских учреждений.

Актуальная информация о программе – по хэштегу #помогиврачам.

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