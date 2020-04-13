Свердловские хирурги провели операцию на оборудовании, которое стоит восемь миллионов

13 Апр 2020 2020-04-13T12:23:11+03:00

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Свердловские хирурги из горбольницы №4 Нижнего Тагила впервые провели операцию на новой лапароскопической стойке, стоимость которой – более восьми миллионов рублей. Ее основное преимущество – цифровой формат монитора и видеокамеры лапароскопа, то есть сверхвысокие четкость изображения и цветопередача.

- Применение подобного оборудования позволяет проводить хирургические операции без открытого разреза, что уменьшает риск инфицирования и кровопотери, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Пациент с минимальным болевым синдромом после операции быстрее приходит в норму.

Как отметил заведующий хирургической службой Константин Нечаев, даже несмотря на пандемию коронавируса, хирурги работают в полную силу. В день проводится, в среднем, 6-7 операций. А новое оборудование позволяет им быстрее и безболезненнее проводить работы.

В основном операции проводятся по поводу лечению желчекаменной болезни, паховых и диафрагмальных грыж, а в экстренной хирургии – острого аппендицита, прободной язвы, спаечной кишечной непроходимости, острого холецистита и многих других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU