На Урале приставы прикрыли закусочную, которая работала по время карантина

13 Апр 2020 2020-04-13T12:09:43+03:00

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Свердловские приставы прикрыли закусочную «Пятачок» в Камышловском районе из-за того, что она работала во время режима самоизоляции. Напомним, он был введен губернатором Куйвашевым до 20 апреля.

- На основании исполнительных документов, в Камышловском районном отделе судебных приставов незамедлительно возбуждено исполнительное производство, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы приехали к закусочной, опломбировали и опечатали все входы-выходы. А владельца предупредили о неприятных последствиях, если он вдруг снова продолжит нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU