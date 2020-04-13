Под Екатеринбургом станочник до полусмерти избил своего товарища ножкой от стула

13 Апр 2020 2020-04-13T12:01:17+03:00

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Под Екатеринбургом, в Березовском, полицейские поймали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении 32-летнего логиста. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Березовского, последний был срочно госпитализирован в горбольницу 5 апреля.

- Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавливанием острой субдуральной гематомой, острой внутримозговой гематомой справа, а также субарахноидальным кровоизлиянием, - рассказали в пресс-группе.

Как оказалось, накануне мужчина поссорился со своим товарищем, который работал станочником на ООО «Мебель комфорт». Полицейские на месте происшествия изъяли ножку от стула и деревянный черенок, которым и были нанесены травмы. Подозреваемого в избиении поймали и завели на него уголовное дело. Он полностью признал свою вину, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU