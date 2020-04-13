Индекс самоизоляции жителей Екатеринбурга: данные на 13 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T11:23:09+03:00

На улице очень много людей

Изменить размер текста: A A

Яндекс в онлайн-режиме измеряет индекс самоизоляции жителей крупных городов. В понедельник, 13 апреля, в Екатеринбурге днем он составил 2,3 балла по пятибалльной шкале.

«На улице очень много людей. Останьтесь дома», - информирует сервис Яндекс.

В Екатеринбурге сегодня показатель оказался на низком уровне вовсе не из-за праздных прогулок горожан, все-таки в городе идет дождь и довольно прохладно. А из-за того, что многие предприятия и точки торговли возобновили работу.

В обычном режиме работает общественный транспорт, многие магазины, автосервисы, парикмахерские. В выходные показатель был в границах значений от 3 до 4,5 баллов несмотря на хорошую погоду. Сыграло роль патрулирование городских улиц сотрудниками полиции и призывы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к соблюдению режима самоизоляции.

Кстати, в апреле в Екатеринбурге и других городах региона значительно улучшилась экологическая обстановка, несмотря на работу крупных промышленных предприятий. Причина этому – снижение количества пробок на дорогах.

Как Яндекс измеряет индекс самоизоляции? На основе использования приложений, не используя данные конкретных людей. Сервис видит только общую статистику в городах.

ИСТОЧНИК KP.RU