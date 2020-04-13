2020-04-13T11:23:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции жителей Екатеринбурга: данные на 13 апреля

На улице очень много людей
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: сервис ЯндексФото: сервис Яндекс
Изменить размер текста:

Яндекс в онлайн-режиме измеряет индекс самоизоляции жителей крупных городов. В понедельник, 13 апреля, в Екатеринбурге днем он составил 2,3 балла по пятибалльной шкале.

«На улице очень много людей. Останьтесь дома», - информирует сервис Яндекс.

В Екатеринбурге сегодня показатель оказался на низком уровне вовсе не из-за праздных прогулок горожан, все-таки в городе идет дождь и довольно прохладно. А из-за того, что многие предприятия и точки торговли возобновили работу.

В обычном режиме работает общественный транспорт, многие магазины, автосервисы, парикмахерские. В выходные показатель был в границах значений от 3 до 4,5 баллов несмотря на хорошую погоду. Сыграло роль патрулирование городских улиц сотрудниками полиции и призывы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к соблюдению режима самоизоляции.

Кстати, в апреле в Екатеринбурге и других городах региона значительно улучшилась экологическая обстановка, несмотря на работу крупных промышленных предприятий. Причина этому – снижение количества пробок на дорогах.

Как Яндекс измеряет индекс самоизоляции? На основе использования приложений, не используя данные конкретных людей. Сервис видит только общую статистику в городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале четверо воришек срезали кабель, чтобы сдать его на металлолом
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Не работает унитаз и нет ванны: на Урале мэрию обязали отремонтировать квартиру, которую выдали по договору соцнайма
УБРиР погасил облигации серии БО-05
Свердловские спасатели будут мониторить пожары из космоса
На ЕВРАЗ НТМК разработали инновационное колесо для грузовых вагонов
Первая гроза в 2020 году: на Екатеринбург обрушился ливень с градом
Банк Уралсиб запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Школьникам Екатеринбурга вернули метро в единый проездной
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
Свердловские хирурги провели операцию на оборудовании, которое стоит восемь миллионов
На Урале приставы прикрыли закусочную, которая работала по время карантина
Под Екатеринбургом станочник до полусмерти избил своего товарища ножкой от стула