Решил отомстить за подругу: пьяный уралец поссорился с товарищем и застрелил его из ружья

13 Апр 2020 2020-04-13T11:22:36+03:00

Его поймали спустя три часа, когда он прятался в гостях у родственников

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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, поймали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве с помощью ружья. Днем 12 апреля в одном из общежитий города было обнаружено тело с огнестрельным ранением головы. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» и через три часа «по горячим следам» задержали главного подозреваемого. Им оказался уже ранее судимый знакомый погибшего.

- Он работает в качестве ИП, его деятельность связана с монтажно-сварочными работами. В момент ЧП он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Мужчина, после того, как расправился со своей жертвой, избавился от орудия преступления, выбросив его в кусты, расположенные неподалеку от места трагической развязки.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Как отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области, мотивом убийства стала ссора между товарищами: стрелок, узнав от своей знакомой о том, что погибший якобы избил ее, решил отомстить ему и ворвался в комнату с ружьем. После выстрела он спрятался в гостях у родственников.

- Сотрудники полиции нашли оружие - это охотничье одноствольное ружье марки «ИЖ», оно направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр на предмет установления, не значится ли оно в розыске как похищенное и не применялось ли при совершении ранее зафиксированных преступлений, - добавил Горелых. – Хозяин «ствола» утверждает, что нашел его год назад в лесном массиве на границе Курганской и Свердловской областей. Насколько его сведения правдивы, будет установлено в ближайшее время.

В ближайшее время следователи планируют предъявить мужчине обвинение и избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU