Еще двое уральцев вылечились от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T11:07:57+03:00

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Еще два жителя Свердловской области вылечились от коронавируса. Об этом рассказал региональный оперштаб по борьбе в COVID-19. Поэтому теперь в регионе выздоровели 37 человек.

Однако сегодня стало известно, что еще у семи свердловчан подтвердился диагноз на коронавирус. Общее количество заболевших – 85 человек. Состяние восьми медики оценивают как тяжелое, еще пятерых – средней тяжести. Остальные чувствуют себя хорошо.

- Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» Роспотребнадзора подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы, - сообщили в региональном оперштабе. - Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по всем случаям проводятся эпидемиологические расследования, устанавливается круг контактов заболевших, в отношении установленных проводятся противоэпидемические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU