2020-04-13T10:16:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Телефоны «горячих линий» Екатеринбурга и Свердловской области в период самоизоляции из-за коронавируса

Куда звонить в период вспышки коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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куда звонить по срочным вопросам в период самоизоляции - сохраните этот списоккуда звонить по срочным вопросам в период самоизоляции - сохраните этот списокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области до 19 апреля 2020 года действует режим самоизоляции. Поэтому уральцам большинство вопросов приходится решать дистанционно.

С самыми актуальными вопросами, связанными с ЖКХ, трудовыми отношениями, здравоохранением, образованием, отправлением и получением корреспонденции можно обратиться по телефонам «горячих линий» в Екатеринбурге и Свердловской области.

Публикуем список из 10 актуальных номеров «горячих линий», куда уральцы могут обратиться по актуальным вопросам:

Министерство здравоохранения Свердловской области 8 800 00 01 53

Отделение Роспотребнадзора в Екатеринбурге 8 800 555 49 43

Федерация профсоюзов Свердловской области 8 343 371 56 46

Государственная инспекция труда Свердловской области 8 343 354 72 01

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 312 00 04

Министерство общественной безопасности Свердловской области 312 08 81

Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба 304 12 18

Министерство энергетики и ЖКХ 358 18 10 (в будние дни с 9 до 18 часов)

Почта России 8 800 1 000 000

Экстренные службы 312 08 91 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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