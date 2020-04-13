Телефоны «горячих линий» Екатеринбурга и Свердловской области в период самоизоляции из-за коронавируса
В Екатеринбурге и Свердловской области до 19 апреля 2020 года действует режим самоизоляции. Поэтому уральцам большинство вопросов приходится решать дистанционно.
С самыми актуальными вопросами, связанными с ЖКХ, трудовыми отношениями, здравоохранением, образованием, отправлением и получением корреспонденции можно обратиться по телефонам «горячих линий» в Екатеринбурге и Свердловской области.
Публикуем список из 10 актуальных номеров «горячих линий», куда уральцы могут обратиться по актуальным вопросам:
Министерство здравоохранения Свердловской области 8 800 00 01 53
Отделение Роспотребнадзора в Екатеринбурге 8 800 555 49 43
Федерация профсоюзов Свердловской области 8 343 371 56 46
Государственная инспекция труда Свердловской области 8 343 354 72 01
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 312 00 04
Министерство общественной безопасности Свердловской области 312 08 81
Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба 304 12 18
Министерство энергетики и ЖКХ 358 18 10 (в будние дни с 9 до 18 часов)
Почта России 8 800 1 000 000
Экстренные службы 312 08 91 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU