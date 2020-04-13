2020-04-13T10:03:37+03:00
Происшествия

Разбил стекло и отключил систему охраны: екатеринбуржец угнал дорогой внедорожник и попался полицейским

На него завели сразу два уголовных дела
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в краже дорогого внедорожника. Его обнаружили рядом с гаражами, куда он планировал спрятать машину. Во время задержания он попытался сбежать.

- В ходе осмотра машины было установлено, что похититель разбил стекло задней пассажирской двери и, проникнув в салоне, отключил систему охраны, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – После проведения следственных действий, машина была возвращена владельцу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». А во время обыска его квартиры полицейские обнаружили у него 63 патрона калибра 5,6 миллиметра, поэтому завели еще одно уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия».

Теперь максимальный срок, который ему грозит, - до десяти лет за первое преступление и до четырех лет – за второе. На время следствия его поместили под стражу. Сейчас полицейские выясняют его причастность к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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