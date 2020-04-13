Разбил стекло и отключил систему охраны: екатеринбуржец угнал дорогой внедорожник и попался полицейским
Полицейские Екатеринбурга задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в краже дорогого внедорожника. Его обнаружили рядом с гаражами, куда он планировал спрятать машину. Во время задержания он попытался сбежать.
- В ходе осмотра машины было установлено, что похититель разбил стекло задней пассажирской двери и, проникнув в салоне, отключил систему охраны, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – После проведения следственных действий, машина была возвращена владельцу.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». А во время обыска его квартиры полицейские обнаружили у него 63 патрона калибра 5,6 миллиметра, поэтому завели еще одно уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия».
Теперь максимальный срок, который ему грозит, - до десяти лет за первое преступление и до четырех лет – за второе. На время следствия его поместили под стражу. Сейчас полицейские выясняют его причастность к другим похожим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU