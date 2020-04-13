«Настоящий уральский характер»: прилетевшие из Китая медицинские маски и защитные костюмы раздадут врачам и полицейским

13 Апр 2020 2020-04-13T09:39:39+03:00

В Кольцово приземлился первый из четырех самолетов с гуманитарным грузом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Кольцово приземлился первый из четырех самолетов

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Сегодня утром в Екатеринбург прилетела первая партия гуманитарного груза, доставленного из Китая. Всего ожидается четыре таких рейса, которые распределят между Свердловской и Челябинской областями. Общий объем гуманитарного груза – 100 тонн, однако первым самолетом доставили лишь небольшую часть: три миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов, 6 тысяч очков.

- Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: инфекционные отделения, участковым, в лаборатории, - рассказал губернатор Куйвашев на своей странице в Instagram. – Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть – Роспотребнадзору.

Напомним, что партии были закуплены главой РМК Игорем Алтушкиным, а доставка стала возможной благодаря владельцу «Сима-Ленда» Андрею Симановскому.

- В такие времена понимаешь, кто есть кто. Знаю, как непросто было организовать эти рейсы, с чем столкнулся Алтушкин, но не сдался и продолжил. И все получилось. Настоящий уральский характер, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU