2020-04-13T09:15:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге экс-кондуктор выпил и за ночь украл три автобуса

Он воспользовался тем, что двери были открыты, а в замке зажигания остались ключи
Мария Трапезникова
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Он воспользовался тем, что двери были открыты, а в замке зажигания остались ключиОн воспользовался тем, что двери были открыты, а в замке зажигания остались ключиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили ранее судимого 26-летнего жителя Челябинской области, которого обвиняют в угоне трех автобусов. Молодой человек неофициально работал кондуктором в одной из транспортных компаний и в конце декабря прошлого года угнал за ночь сразу три автобуса.

- Поссорившись в супругой он ушел из дома. Решив поехать на работу для получения зарплаты, будучи пьяным, он приехал на территорию стоянки транспорта на улице Краснокамская в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убедившись, что за ним никто не следит, он подошел к одному из автобусов и открыл дверь, которая была не закрыта. Увидев, что ключи остались в замке зажигания, он угнал машину стоимостью больше двух миллионов рублей. В итоге, он не справился с управлением и врезался в ограждение.

- Бросив автобус, он вернулся на стоянку, где украл другой, и поехал в сторону дому. И там, во дворе, врезался в несколько припаркованных легковушек. Он не смог выехать, вызвал такси и вернулся обратно на автостоянку, где угнал третий автобус, - добавили в пресс-службе. – В третий раз его поймали инспекторы ГИБДД.

В транспортной компании объяснили, что двери в автобусах были открыты, а ключи оставлены в замке зажигания из-за того, что в течение ночи механик ходит и прогревает машины. В итоге, на горе-кондуктора завели уголовное дело и направили в Верх-Исетский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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