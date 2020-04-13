Дорожники на день закрывают участок трассы «Екатеринбург – Курган»

13 Апр 2020 2020-04-13T09:00:53+03:00

Рядом с поселком Марамзино с 13:00 до 17:00 будут ремонтировать жд-переезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с поселком Марамзино с 13:00 до 17:00 будут ремонтировать жд-переезд

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Сегодня днем, 13 апреля, дорожники временно закроют участок трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган». На 55-м километре, рядом с поселком Марамзино, с 13:00 до 17:00 Свердловская железная дорога будет ремонтировать переезд.

- В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU