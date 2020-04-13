2020-04-13T09:00:53+03:00
Общество

Дорожники на день закрывают участок трассы «Екатеринбург – Курган»

Рядом с поселком Марамзино с 13:00 до 17:00 будут ремонтировать жд-переезд
Мария Трапезникова
Поделиться:
Рядом с поселком Марамзино с 13:00 до 17:00 будут ремонтировать жд-переездРядом с поселком Марамзино с 13:00 до 17:00 будут ремонтировать жд-переездФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 13 апреля, дорожники временно закроют участок трассы Р-354 «ЕкатеринбургШадринскКурган». На 55-м километре, рядом с поселком Марамзино, с 13:00 до 17:00 Свердловская железная дорога будет ремонтировать переезд.

- В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале четверо воришек срезали кабель, чтобы сдать его на металлолом
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Не работает унитаз и нет ванны: на Урале мэрию обязали отремонтировать квартиру, которую выдали по договору соцнайма
УБРиР погасил облигации серии БО-05
Свердловские спасатели будут мониторить пожары из космоса
На ЕВРАЗ НТМК разработали инновационное колесо для грузовых вагонов
Первая гроза в 2020 году: на Екатеринбург обрушился ливень с градом
Банк Уралсиб запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Школьникам Екатеринбурга вернули метро в единый проездной
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
Свердловские хирурги провели операцию на оборудовании, которое стоит восемь миллионов
На Урале приставы прикрыли закусочную, которая работала по время карантина
Под Екатеринбургом станочник до полусмерти избил своего товарища ножкой от стула