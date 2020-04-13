Дорожники на день закрывают участок трассы «Екатеринбург – Курган»
Сегодня днем, 13 апреля, дорожники временно закроют участок трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган». На 55-м километре, рядом с поселком Марамзино, с 13:00 до 17:00 Свердловская железная дорога будет ремонтировать переезд.
- В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU