2020-04-13T09:06:16+03:00
Спорт

«Сходите с ума красиво»: олимпийская чемпионка поразила фанатов участием в Pillow challenge

В 2016 году Анастасия Татарева стала одним из триумфаторов Игр в Рио-де-Жанейро
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева поддержала популярный Pillow challenge. Накануне уральская красавица выложила в Instagram фото с одеялом, которое используется как платье.

- А собственно, почему нет? Сходите с ума красиво, - написала Татарева.

Реакция фанатов не заставила себя долго ждать, подписчики пришли в восторг. Среди тех, кто поддержал Татареву, оказалась и ее коллега по сборной России Екатерина Селезнева.

В последнее время Татарева живет в Москве. Фото: Instagram

В последнее время Татарева живет в Москве. Фото: Instagram

Сейчас Татаревой 22 года, за ее плечами участие в Олимпиаде 2016 года (золото), Европейские игры в Баку (золото), четыре Чемпионата мира, три чемпионата Европы.

К слову, после триумфа в Гвадалахаре, на родине Татареву встречали как национального героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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