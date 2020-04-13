«Сходите с ума красиво»: олимпийская чемпионка поразила фанатов участием в Pillow challenge
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева поддержала популярный Pillow challenge. Накануне уральская красавица выложила в Instagram фото с одеялом, которое используется как платье.
- А собственно, почему нет? Сходите с ума красиво, - написала Татарева.
Реакция фанатов не заставила себя долго ждать, подписчики пришли в восторг. Среди тех, кто поддержал Татареву, оказалась и ее коллега по сборной России Екатерина Селезнева.
В последнее время Татарева живет в Москве. Фото: Instagram
Сейчас Татаревой 22 года, за ее плечами участие в Олимпиаде 2016 года (золото), Европейские игры в Баку (золото), четыре Чемпионата мира, три чемпионата Европы.
К слову, после триумфа в Гвадалахаре, на родине Татареву встречали как национального героя.
ИСТОЧНИК KP.RU