Для трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой построили трансформаторную подстанцию

13 Апр 2020 2020-04-13T08:50:34+03:00

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Энергетики для трамвайной ветки, которая должна будет соединить Екатеринбург и Верхнюю Пышму, построили первую трансформаторную подстанцию мощностью 2*250 кВА – ее планируется подключить уже в ближайшее время.

- Подстанция установлена в том месте, где по проекту предусмотрено трамвайное кольцо. На первом этапе подрядчик выполнял строительство фундамента, и установку ТП на него, - рассказал заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин. – Сейчас выполняются работы по рытью траншей для прокладки питающих кабельных линий. Стоимость работ составила 7,5 миллионов рублей.

Напомним, что запустить трамвайную ветку планируется уже в конце этого года. Ее протяженность составит 5,5 километров. Время в пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой займет не больше 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU