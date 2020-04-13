2020-04-13T08:36:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге тонированная машина сбила старушку во дворе дома

Водитель скрылся, поэтому полицейские ищут очевидцев аварии
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские ищут очевидцев аварии, которая произошла 15 марта около 12:00 на улице Бахчиванджи. Как отметили в Госавтоинспекции города, неизвестный водитель ехал задним ходом во дворе дома и сбил старушку, которая шла по проезжей части спиной к машине.

- В дорожной аварии пострадала 73-летняя женщина, которая за медпомощью обратилась в ГКБ №36. Медики констатировали ей перелом левого плеча со смещением, ушибы мягких тканей головы и правой кисти, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Предположительно, водитель управлял машиной белого цвета с тонированными стеклами.

Сейчас полицейские разыскивают водителя, а также выясняют все обстоятельства аварии. Всех, кто мог где-то видеть подобную машину, просят позвонить по телефонам: 8 (996) 179 92 97 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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