Свердловские приставы взыскали 339 тысяч с должника, находящегося в тюрьме за убийство человека

13 Апр 2020 2020-04-13T08:02:15+03:00

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Судебные приставы в Ревде, что в Свердловской области, взыскали с должника 339 тысяч. Эти деньги должны были быть перечислены в пользу родственника потерпевшего. Исполнительный лист был выдан Ревдинским городским судом.

- Судебный пристав-исполнитель, изучив имущественное положение должника, обратила взыскание на деньги на банковских счетах, где находились незначительные суммы, а также на зарплату осужденного, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Как выяснилось, мужчина находился в тюрьме за смерть человека. Пристав направила в исправительную колонию на исполнение постановление об обращении взыскания на его доход, где он работал. В итоге, не депозитный счет поступила часть долга в размере 199,4 тысяч.

- Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия на принадлежащую должнику 1/6 часть в общей долевой собственности в квартире, - добавили в пресс-службе. – После этого на депозитный счет отдела судебных приставов поступило еще 164 тысячи, которые были распределены в погашение оставшейся задолженности, в том числе 23,7 тысяч в погашение исполнительского сбора. Денежные средства были перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU