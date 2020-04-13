2020-04-13T07:46:44+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» вернули из Таиланда 212 россиян

Пассажиры вернулись домой в Красноярск
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» вернули из Таиланда 212 россиян«Уральские авиалинии» вернули из Таиланда 212 россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает эвакуировать оставшихся за границей россиян. В этот раз, ночным рейсом из Таиланда в Красноярск вернулись 212 пассажиров.

- Специальный рейс вылетел из Бангкока вечером 12 апреля и приземлился в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в 00:10 13 апреля, - рассказали в пресс-службе «Уральские авиалинии». – Мы остаемся на связи с федеральным оперативным штабом и готовы к вывозу других российских граждан, оказавшихся в чужой стране из-за ограничения авиасообщения вследствие пандемии коронавируса.

Как отметили в авиакомпании, рейс был выполнен согласно утвержденному Росавиацией расписанию и при содействии посольства России в Таиланде. Не так давно «Уральские авиалинии» привезли из Индии больше сотни свердловчан. Сейчас они находится на принудительном двухнедельном карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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