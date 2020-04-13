2020-04-13T07:35:28+03:00
Общество

Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер

Наблюдать их нужно будет утром, перед рассветом, с 14 по 16 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: Владилен СанакоевФото: Владилен Санакоев
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Жители Свердловской области на ночном небе смогут увидеть сразу три ближайшие к Земле планеты – Юпитер, Сатурн и Марс. Наблюдать их нужно с 14 по 16 апреля. А все дело в том, что сейчас планеты расположены в небольшом секторе в южной части неба, низко над горизонтом. Поэтому и видны невооруженным глазом по утрам – прямо перед рассветом.

- Утром первым восходит сама яркая из этой группы и самая крупная планета Солнечной системы – Юпитер. За ним, восточнее, можно различить Сатурн, заметно выделяющийся яркостью среди звезд, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Как отметил ученый, сложнее всего будет найти Марс. Он незначительно превосходит по яркости окружающие его звезды и будет расположен очень низко над горизонтом. Хорошим ориентиром для его поиска может стать Луна, которая окажется рядом с ним 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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