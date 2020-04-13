Свердловский губернатор расширил список работающих фирм: снова открываются адвокаты и цветочные магазины

13 Апр 2020 2020-04-13T07:24:59+03:00

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Минувшим днем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указав, в котором расширил список фирм, которым разрешено работать по время введенного в городе режима самоизоляции.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации региона, с завтрашнего дня снова открываются магазины по продаже семян, цветов, садового-огородным инвентарем и адвокатские конторы.

Фото: официальная документация

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области введен до 20 апреля. Это означает, что теперь выходить из дома можно за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома) и, в случае необходимости, пойти на работу. Во всех остальных случаях рекомендуется оставаться дома – сейчас за этим, кстати, очень пристально следят полицейские. Они уже ловят нарушителей и выписывают им штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU