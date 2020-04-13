2020-04-13T07:24:59+03:00
Общество

Свердловский губернатор расширил список работающих фирм: снова открываются адвокаты и цветочные магазины

Указ Куйвашев подписал накануне, 12 апреля
Мария Трапезникова
Поделиться:
Указ Куйвашев подписал накануне, 12 апреляУказ Куйвашев подписал накануне, 12 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшим днем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указав, в котором расширил список фирм, которым разрешено работать по время введенного в городе режима самоизоляции.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации региона, с завтрашнего дня снова открываются магазины по продаже семян, цветов, садового-огородным инвентарем и адвокатские конторы.

Фото: официальная документация

Фото: официальная документация

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области введен до 20 апреля. Это означает, что теперь выходить из дома можно за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома) и, в случае необходимости, пойти на работу. Во всех остальных случаях рекомендуется оставаться дома – сейчас за этим, кстати, очень пристально следят полицейские. Они уже ловят нарушителей и выписывают им штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оставайтесь, пожалуйста, дома»: губернатор Свердловской области о людях, идущих в храмы

Вопреки рекомендациям медиков и властей, многие верующие Екатеринбурга и Свердловской области все равно отправились в храмы в Вербное воскресенье. Об этой ситуации высказался губернатор Евгений Куйвашев. (Подробнее)

Еще 4 случая коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом. В воскресенье общее количество тех, у кого лабораторные тесты подтвердили COVID-19, увеличилось на четыре человека. (Подробнее)

На Урале полицейские выписали первые штрафы людям, нарушающим режим самоизоляции

В Свердловской области выписали первые пять штрафов за нарушения режима самоизоляции. Напомним, указ о штрафах за нарушения особого режима накануне подписал губернатора Евгений Куйвашев. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для трамвайной ветки, соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышму, построили трансформаторную подстанцию
В Екатеринбурге тонированная машина сбила старушку во дворе дома
«Переезд в шикарные хоромы – это барство»: депутаты Гордумы Екатеринбурга «сменили прописку» и переехали в ЦУМ
Свердловские приставы взыскали 339 тысяч с должника, находящегося в тюрьме за убийство человека
«Уральские авиалинии» вернули из Таиланда 212 россиян
Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер
Свердловский губернатор расширил список работающих фирм: снова открываются адвокаты и цветочные магазины
Тушили 15 пар рук: на Урале загорелись павильоны мини-рынка
В Екатеринбурге будет тепло и дождливо
Космодром во дворе особняка и улица Вайнера на Марсе: уральские татары «отправили» Екатеринбург в космос