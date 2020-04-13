Тушили 15 пар рук: на Урале загорелись павильоны мини-рынка

13 Апр 2020 2020-04-13T07:00:52+03:00

К счастью, на момент возгорания никого внутри и рядом не оказалось

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Ранним утром 13 апреля в Белоярском ГО Свердловской области произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 6:17 о том, что на улице Ленина горит павильон мини-рынка.

- На площади в 30 квадратных метров огнем повреждена внутренняя отдела и торговое оборудование в торговом павильоне на территории мини-рынка, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, в тот момент, когда павильона загорелись, людей рядом и внутри не оказалось, поэтому никто не пострадал. Огонь удалось потушить уже через 20 минут. На место выезжали 15 спасателей на двух спецмашинах.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU