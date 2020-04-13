В Екатеринбурге будет тепло и дождливо

13 Апр 2020 2020-04-13T06:40:37+03:00

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Последняя самоизляционная неделя в Екатеринбурге обещает быть теплой и немного дождливой. Однако все-таки лучше не выходить на улицу и соблюдать установленный в области режим. А мы рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам на первую половину недели.

В понедельник, 13 апреля, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах города может пройти небольшой дождь. Столбики термометров остановятся на отметке +12. Ветер южный, с порывами до 12 м/сек.

В ночь на вторник, 14 апреля, будет пасмурно, может пройти мокрый снег. Температура опустится до 0…+2. Днем потеплеет до +10, может пройти небольшой дождь. Ветер юго-западный, с порывами до 13 м/сек.

В ночь на среду, 15 апреля, будет облачно с прояснениями, кое-где пройдет небольшой мокрый снег. Днем он сменится на небольшой дождь, зато температура воздуха поднимется до +12.

ИСТОЧНИК KP.RU