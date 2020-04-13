2020-04-13T06:29:31+03:00
Общество

Космодром во дворе особняка и улица Вайнера на Марсе: уральские татары «отправили» Екатеринбург в космос

Дизайнеры постарались предать известным местам в городе «футуристичности»
Мария Трапезникова
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Фото: Данис СалимьяновФото: Данис Салимьянов
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Накануне днем президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram поделился футуристичными видами Казани в честь дня космонавтики. Уральские татары из Екатеринбурга решили поддержать его и тоже сделали подобную подборку, «отправив» наш город в космос.

В руки дизайнеров попал усадьба Агафуровых, особняк Миллера, который на время реставрационных работ превратился в космодром «Уральский», пешеходная улица Вайнера с торговым домом «Братья Агафуровы», а также дом Богатиева.

Фото: Ольга Преображенская

Фото: Ольга Преображенская

- На время всеобщей пандемии коронавируса в Екатеринбурге закрыли все бутики. На пешеходной улице Вайнера стало совсем грустно. Поэтому Торговый дом «Братья Агафуровы» следом за родовым гнездом семейства отправился завоевывать рынки сбыта на Марс, - рассказали дизайнеры. – Местные жители поставили несколько условий для строительства пешеходной улицы: никаких аудиообъявлений, ляпистой рекламы и кондиционеров на фасадах. Видимо там эволюция городской среды в умах власть имущих шагнула вперед, в отличие от столицы Урала.

Фото: Ольга Преображенская

Фото: Ольга Преображенская

Фото: Ольга Преображенская

Фото: Ольга Преображенская

ИСТОЧНИК KP.RU

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