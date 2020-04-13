В Екатеринбурге иномарка во дворе дома сбила мальчика на самокате

13 Апр 2020 2020-04-13T06:05:49+03:00

Его увезли в больницу с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой

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Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе Академический, во дворе дома по улице Вильгельма де Геннина, произошла серьезная авария. Легковушка сбила мальчика, который катался на самокате.

- Женщина-водитель при движении по дворовому проезду вдоль улицы Краснолесья в сторону Вильгельма де Геннина, допустила наезд на мальчика, который пересекал дворовой проезд на самокате слева направо по ходу движения ТС, выехав неожиданного из-за стоящей машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

От сильного удара мальчика срочно госпитализировали в больницу с переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он возвращался домой на самокате с детской площади и, посмотрев по сторонам, выехал из-за припаркованной машины.

- На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются участники и очевидцы аварии, составляются процессуальные документы, - добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция еще раз просит родителей провести со своими детьми беседу о соблюдении ПДД. И самим их не нарушать, чтобы стать хорошим примером.

ИСТОЧНИК KP.RU