В Екатеринбурге иномарка во дворе дома сбила мальчика на самокате
Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе Академический, во дворе дома по улице Вильгельма де Геннина, произошла серьезная авария. Легковушка сбила мальчика, который катался на самокате.
- Женщина-водитель при движении по дворовому проезду вдоль улицы Краснолесья в сторону Вильгельма де Геннина, допустила наезд на мальчика, который пересекал дворовой проезд на самокате слева направо по ходу движения ТС, выехав неожиданного из-за стоящей машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
От сильного удара мальчика срочно госпитализировали в больницу с переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он возвращался домой на самокате с детской площади и, посмотрев по сторонам, выехал из-за припаркованной машины.
- На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются участники и очевидцы аварии, составляются процессуальные документы, - добавили в ГИБДД.
Госавтоинспекция еще раз просит родителей провести со своими детьми беседу о соблюдении ПДД. И самим их не нарушать, чтобы стать хорошим примером.
ИСТОЧНИК KP.RU