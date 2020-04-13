2020-04-13T00:07:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Не хватило средств защиты: фельдшер скорой помощи рассказал, как заразился коронавирусом

У медика из Новосибирска не было даже респиратора
Лев ИСТОМИН
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На передовой в борьбе с коронавирусом - врачи и бригады скорой помощиНа передовой в борьбе с коронавирусом - врачи и бригады скорой помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Список пациентов с коронавирусом в Новосибирске пополнил фельдшер бригады скорой помощи, которому, по его словам, не хватало средств защиты во время работы. После контакта с зараженной пациенткой его отправили на карантин и попросили сдать тесты на COVID-19, а потом отправили на лечение – диагноз подтвердился.

На станции скорой помощи, по словам медика, было две инфекционные бригады, которые ездили на вызовы к тем, кто прибыл из других стран, а также к тем, кто с ними контактировал.

- У нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Это – как слону дробина, - рассказал «КП-Новосибирск» фельдшер Дмитрий. – Я знал, что защиты как таковой нет, но работать было некому.

Когда мужчине сообщили, что пациентка, с которой он контактировал, заражена коронавирусом, он взял больничный и отсидел две недели на карантине. А потом оказалось, что тесты – положительные.

- Приехали мои коллеги и увезли меня в инфекционную больницу. Переживаю, где деньги брать? Моя девушка работает неофициально, она теперь в инфекционной больнице со мной, потому что был контакт. То есть, заработка у нас нет, а кредиты есть, - говорит Дмитрий.

В больнице, где он лежит, у медиков с экипировкой все в порядке: есть противочумные костюмы, есть все необходимое в боксах, где лежат больные. По словам заразившегося доктора, сейчас он чувствует себя нормально, день-два было тяжеловато дышать, но потом все прошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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