2020-04-12T23:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог: коронавирус останется с нами, как грипп или простуда

Вирусолог: коронавирус останется с нами, как грипп или простуда
Лев ИСТОМИН
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Главное - создать вакцину и сбить первую волну эпидемии, считает Академик РАНГлавное - создать вакцину и сбить первую волну эпидемии, считает Академик РАНФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за самоизоляции, в которую Россию погрузил коронавирус, люди уже устали: люди беспокоятся о собственном самочувствии и здоровье близких. И всех волнует вопрос: когда закончится эпидемия COVID-19 и общество вернется к привычному образу жизни?

Этот вопрос KP.RU задала академику РАН, заведующему кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталию Звереву.

По словам эксперта, вирус после эпидемии останется в человеческой популяции. Потому что за всю историю полностью удалось победить только одно вирусное заболевание – натуральную оспу. Это потребовало усилий всего мира, а также создание качественной вакцины.

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- Что касается коронавируса, то полностью его уничтожить не удастся никак, учитывая то, что нет никаких специфических лекарств, ни пока вакцины. Я бы сравнил его с другими респираторными вирусами, с которыми мы живем всю историю человечества. Это вирус гриппа, аденовирус, это респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы. Четыре коронавируса, которые находятся сейчас в человеческой популяции, их сейчас будет пять, - рассказывает Академик РАН Виталий Зверев.

По его мнению, не нужно нагнетать обстановку и паниковать. Сейчас важно справиться с первой вспышкой, минимизировать число человеческих потерь.

- Популяции не вымрет, а приобретет иммунитет к этому вирусу. Переболеет процентов 70 населения, в основном в легкой форме. Некоторые перенесут это бессимптомно. Дальше все будет зависеть о того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет, будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Будут болеть и потом, но эпидемии не будет, - резюмирует Виталий Зверев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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