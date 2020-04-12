2020-04-12T23:36:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Поможет ли горячее обертывание при коронавирусе: отвечает специалист

В соцсетях активно пиарят способ доктора Залманова
Лев ИСТОМИН
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Метод горячего обтирания. Фото: кадр из роликаМетод горячего обтирания. Фото: кадр из ролика
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В соцсетях активно рекламируют ролик, где врач и руководитель израильского института психосоматики Эли Тальберг представляет эффективный, по его словам, способ лечения пневмонии. Якобы этот классический рецепт поможет вылечить осложнения на легких при коронавирусе COVID-19. Это старый метод горячего обертывания, который разработал профессор Абрам Залманов.

Эли Тальберг упирает на то, что коронавирус провоцирует фиброз легких, а также пневмонию, для борьбы с которыми нужно активизировать работу легких.

Глубокое прогревание груди уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, которые менее жизнеспособны, чем родные клетки организма, а также усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки, сообщает доктор из Израиля со ссылкой на профессора Залманова. Этот метод разработан в первой половине 20 столетия, клинической апробации не было.

Можно ли применять метод профессора Залманова от коронавируса сегодня? На этот вопрос KP.RU ответила научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, есть для лечения пневмонии методы подтвержденные и эффективные. Среди них: постуральный дренаж, перкуторный массаж, дыхание с задержкой и очень медленным выдохом. Эти методы используются в реанимации во всем мире.

- А вот про эффект обертываний я ничего не слышала. Мне кажется, что сейчас в условиях коронавирусной эпидемии будет просто физически некогда обертывать пациентов, пытаясь помочь им с неподтвержденным эффектом, - говорит эксперт.

Также Зухра Павлова не советует применять этот метод в домашних условиях. Обертывание подразумевает изменение температуры тела, оно может привести к переохлаждению.

- Этот метод в домашних условиях может спровоцировать снижение иммунного статуса, последующее присоединение различных, вирусных или бактериальных инфекций. Это рекомендация из разряда потенциально опасных. Особенно, если начнут экспериментировать те, кому изначально противопоказано это: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями легких и другими, - резюмирует ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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