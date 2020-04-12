Роспотребнадзор потребовал от уральских предприятий доставлять сотрудников к месту работы

12 Апр 2020 2020-04-12T16:44:05+03:00

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Предприятиям Свердловской области, которые будут работать на следующей неделе придется соблюдать несколько новых правил, которые должны обезопасить рабочих от коронавируса.

Постановление с их перечислением в пятницу подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Так, ежедневно перед началом смены у рабочих на входе нужно будет измерять температуру бесконтактным способом. Тех, у кого температура повышенная, или у кого есть признаки инфекционного заболевания работодатели должны будут отстранять от работы.

Среди прочего работодателям также надо будет через анкету уточнять у сотрудников состояние здоровья их домочадцев, а также не общались ли они недавно с больными людьми или с теми, кто вернулся из другой страны или другого региона.

- В числе обязательных мер доставка сотрудников на работу, обработка рук антисептиками при входе, регулярная дезинфекция помещений, проветривание и обеззараживание воздуха в течение дня, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - Сокращение контактов между сотрудниками, перевод ряда процессов, таких как прием корреспонденции и совещания, на бесконтактный способ.

Работники также должны быть обеспечены масками, антисептиками и перчатками. А тех сотрудников, кто старше 65 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и беременных предприятия должны переводить на дистанционный вид работы.

ИСТОЧНИК KP.RU