Общественный транспорт Екатеринбурга возвращается к стандартному графику работы

12 Апр 2020 2020-04-12T16:10:52+03:00

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С понедельника общественный транспорт Екатеринбурга должен будет вернуться к своему обычному графику работы. Об этом на своей странице в Instagram сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы с главой Екатеринбурга приняли решение, что муниципальный транспорт, несмотря на то, что особый режим по-прежнему действует, перейдет на стандартный график работы, - написал глава региона. - Тем более, что перечень организаций и предприятий, которым разрешено работать, в последнее время был несколько расширен. Уже в понедельник на маршруты должны выйти все машины, как это было до указа об объявлении режима повышенной готовности.

Ранее автобусы, троллейбусы, трамваи и метро работали в режиме выходного дня. Это значит, что интервал движения между ними был увеличен.

ИСТОЧНИК KP.RU