2020-04-12T14:13:40+03:00
Общество

Певица Татьяна Буланова, госпитализированная с подозрением на инсульт, идет на поправку

Она находится под наблюдением врачей
Данил СВЕЧКОВ
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После того, как Татьяна Буланова была госпитализирована в родном Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, каких-то только слухов не появилось.После того, как Татьяна Буланова была госпитализирована в родном Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, каких-то только слухов не появилось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская певица Татьяна Буланова идет на поправку. 11 апреля в Санкт-Петербурге ее госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако, как оказалась, слухи о тяжелом состоянии артистки были сильно преувеличены.

«Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова», - рассказал kp.ru директор певицы Константин Сергеев.

Татьяна Буланова была госпитализирована в национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, который специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Сейчас она остается под наблюдением докторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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