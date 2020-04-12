2020-04-12T13:55:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция наведалась в ломбард, который продолжал работать вопреки режиму самоизоляции

Рейд по нарушителям в столице Урала проходит второй день
Данил СВЕЧКОВ
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Теперь руководство ломбарда могут оштрафовать. Фото: УМВД России по ЕкатеринбургуТеперь руководство ломбарда могут оштрафовать. Фото: УМВД России по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга и сотрудники регионального министерства общественной безопасности продолжают следить за тем, как жители города и предприниматели соблюдают режим самоизоляции. Сегодня, 12 апреля, в ходе рейда они обнаружили ломбард, который работал, хотя не должен был.

- Показательно, что за время составления административного протокола в помещение организации зашли несколько клиентов, которые пояснили, что это единственный ломбард, работающий в данном районе, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время рейда всем прохожим, которые находились на улице без уважительной причины, сотрудники полиции объясняли, что нужно вернуться домой.

- Большинство прохожих адекватно воспринимали требования патрулей и соглашались покинуть улицу, - добавляют в ведомстве. - В отношении же несознательных граждан, отказавшихся соблюдать установленные ограничения, представителями Министерства общественной безопасности были составлены административные протоколы.

Штрафы за нарушение особого режима составляют от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица, нарушившие предписания, рискуют быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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