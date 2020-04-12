В Нижней Туре из горящего дома эвакуировали 15 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T12:54:36+03:00

Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже

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В первом часу дня в Нижней Туре начался пожар. На улице Ленина загорелась бытовая техника и мебель в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- Эвакуировано по лестничным маршам 15 человек, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течении пяти минут.

Никто из людей в огне не пострадал. Причина пожара устанавливается дознавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU