2020-04-12T12:54:36+03:00
Происшествия

В Нижней Туре из горящего дома эвакуировали 15 человек

Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже
Данил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок.Архивный снимок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В первом часу дня в Нижней Туре начался пожар. На улице Ленина загорелась бытовая техника и мебель в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- Эвакуировано по лестничным маршам 15 человек, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течении пяти минут.

Никто из людей в огне не пострадал. Причина пожара устанавливается дознавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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