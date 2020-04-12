В Нижней Туре из горящего дома эвакуировали 15 человек
Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже
Архивный снимок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В первом часу дня в Нижней Туре начался пожар. На улице Ленина загорелась бытовая техника и мебель в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.
- Эвакуировано по лестничным маршам 15 человек, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течении пяти минут.
Никто из людей в огне не пострадал. Причина пожара устанавливается дознавателями.
ИСТОЧНИК KP.RU