Под Березовским рыбак погиб, провалившись под лед

12 Апр 2020 2020-04-12T12:11:25+03:00

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Трагедия случилась утром, 12 апреля, в затопленном карьере у поселка Кедровка, что под Березовским. Местный рыбак провалился под лед и погиб. К месту ЧП выезжали сотрудники регионального поисково-спасательного отряда МЧС и пожарные из Березовского.

- Прибыв на место, спасатели облачились в специальные гидрокостюмы и приступили к обследованию акватории водоема, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Передвигаться спасателям пришлось как ползком по рыхлому льду, так и непосредственно по открытым участкам воды. В нескольких десятках метров от берега сотрудники МЧС обнаружили в одной полынье мужчину без признаков жизни.

Его тело погрузили в лодку и доставили на берег. Всего в поисках участвовало девять человек. В МЧС напоминают, что выход на лед водоемов сейчас запрещен, так как из-за теплой погоды он стал непрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU