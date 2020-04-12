2020-04-12T12:11:25+03:00
Происшествия

Под Березовским рыбак погиб, провалившись под лед

Его тело из-под воды доставали девять спасателей
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На берег тело погибшего доставляли на лодке. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиНа берег тело погибшего доставляли на лодке. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Трагедия случилась утром, 12 апреля, в затопленном карьере у поселка Кедровка, что под Березовским. Местный рыбак провалился под лед и погиб. К месту ЧП выезжали сотрудники регионального поисково-спасательного отряда МЧС и пожарные из Березовского.

- Прибыв на место, спасатели облачились в специальные гидрокостюмы и приступили к обследованию акватории водоема, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Передвигаться спасателям пришлось как ползком по рыхлому льду, так и непосредственно по открытым участкам воды. В нескольких десятках метров от берега сотрудники МЧС обнаружили в одной полынье мужчину без признаков жизни.

Его тело погрузили в лодку и доставили на берег. Всего в поисках участвовало девять человек. В МЧС напоминают, что выход на лед водоемов сейчас запрещен, так как из-за теплой погоды он стал непрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор потребовал от уральских предприятий доставлять сотрудников к месту работы
Общественный транспорт Екатеринбурга возвращается к стандартному графику работы
Певица Татьяна Буланова, госпитализированная с подозрением на инсульт, идет на поправку
В Екатеринбурге полиция наведалась в ломбард, который продолжал работать вопреки режиму самоизоляции
В Нижней Туре из горящего дома эвакуировали 15 человек
Под Березовским рыбак погиб, провалившись под лед
Знаменитый пианист Денис Мацуев посоветовал жителям Свердловской области оставаться дома
Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови
В Ревде телефонный мошенник, представившись следователем, обманул пенсионерку на 640 тысяч рублей
Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил о новом виде мошенничества
Духовный лидер мусульман призвал свердловчан, исповедующих ислам, остаться дома
«Он тяжело болел»: в субботу из больницы Екатеринбурга выписали 65-летнего мужчину, победившего коронавирус
Коммунальщикам удалось ликвидировать аварию на Челюскинцев
В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков
Губернатор заверил уральцев, что бояться повышения цен после снятия ограничения из-за коронавируса не нужно
На Урале перед началом смены всем должны измерять температуру: теперь официально