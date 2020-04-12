В Ревде телефонный мошенник, представившись следователем, обманул пенсионерку на 640 тысяч рублей

12 Апр 2020 2020-04-12T07:42:45+03:00

Они обещали ей компенсацию в 18 миллионов рублей за неисправный глюкометр

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Уральские полицейские ищут мошенника, который обманул по телефону пожилую женщину в Ревде. Он позвонил ей, представившись следователем, и сказал, что недавно она купила неисправный глюкометр за 4 000 рублей и предложил оформить для нее заявление в Министерство юстиции Москвы, чтобы она могла получить компенсацию в 18 миллионов рублей.

- После этого злоумышленники неоднократно звонили женщине, представляясь то прокурором, то адвокатом и просили от потерпевшей перевести денежные средства за судебные издержки, компенсации, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - В результате, в общей сумме женщина перевела мошенникам более 640 000 рублей.

В связи с этим сотрудники полиции напоминают простые правила, как не стать жертвой телефонных мошенников:

- Не доверяйте информации, если вам сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма денег.

- Не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов или купить чудодейственные лекарства.

- Не соглашайтесь на предложения снять порчу, сглаз, погадать или предсказать будущее.

- Любое сообщение о блокировке банковской карты лично проверяйте, позвонив по телефону горячей линии вашего банка, который указан на оборотной стороне банковской карточки.

- Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, кодовое слово, реквизиты карты и конфиденциальную информацию с обратной стороны карты и коды из СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU