Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил о новом виде мошенничества

11 Апр 2020 2020-04-11T18:09:23+03:00

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После введения режима самоизоляции стали появляться мошенники, рассылающие людям SMS. В сообщениях говорится о том, что человек якобы нарушил введенный режим и это зафиксировано при помощи геолокации. О появлении нового вида мошенничества предостерег свердловский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

- Мошенники быстро отреагировали на ужесточение в регионах страны ответственности за нарушение особого режима из-за коронавируса. Люди начали получать смс с информацией о якобы допущенных ими нарушениях и необходимости оплатить штраф, переведя деньги на номер телефона. Это, конечно же, фейк. Будьте бдительны и оставайтесь дома! – рассказали в свердловском оперштабе.

Фото: СтопCOVID / telegram

Напомним, 11 апреля в Свердловской области были составлены пять протоколов на нарушителей, режима самоизоляции. После решения суда им придется заплатить штрафы. По последним данным в регионе зафиксированы 74 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU